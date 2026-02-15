Image: HAPWY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。企画書を練るはずが翻訳に1時間、アイデアをまとめるはずが文字起こしで1日が終了……。そんな「雑務に奪われる時間」を取り戻しませんか？純粋に「クリエイティブなタスク」に没頭できる時間を創りだしてくれるのが、AIマウス「Virtusx Jethro V1」です。しゃべるだけで、アイデアが文字になる