ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーでイリア・マリニン（米国）がミスを連発して８位と惨敗。世界中に衝撃が走る一方で、金メダル候補の地元も大きな失望で打ちのめされている。米メディア「ＷＴｏｐｎｅｗｓ」は「『ひどい、本当にひどい』…イリア・マリニンの地元リンクでの観戦パーティーでの反応」と題する記事を掲載。マリニンの拠点である米バージニア州レストンのリンクで開催されたパブリック・