メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズ元広島で昨季限りでオイシックスを退団した薮田和樹投手（33）がメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズ入団が決まった。球団が15日、公式Xなどで発表した。メキシカンリーグに所属するサルティーヨ・サラペメーカーズ公式Xは「サルティーヨにようこそ！カズキ・ヤブタ」と薮田の入団を発表した。薮田は14年ドラフト2位で亜大から広島に入団。テークバックの