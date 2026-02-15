猫がパニックになる瞬間4選 猫がパニックになるのは、何かに驚いたときですが、そこから予期せぬ二次的事故につながる危険があります。 飼い主としては原因を理解して、猫がパニックになりやすい状況をできるだけ避けていきたいものですね。 1.振動を伴う大きな音 花火大会や雷、あるいは近隣の工事音など、大きな音ほど空気の震えも強くなります。猫にとっては、大きな音だけなら方向や距離を判断できますが、振動を伴