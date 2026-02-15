ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇には届かなかった。日本のある場所では平野に熱い声援が送られていた。日本の深夜、新潟県村上市に人が集まっていた。平野の地元だ。村上市はパブリックビューイングの開催。予選と決