「舞台をやっていたボクが、初めて出演したテレビドラマが木村拓哉さん主演の『プライド』（フジテレビ系）。その最終回の撮影時期に受けたのが、映画『パッチギ！』のオーディションでした」こう振り返るのは、波岡一喜さん（47）だ。井筒和幸監督と初めて会ったのは、オーディションの最終面接のときだったと記憶している。「お芝居をやらず、聞かれたのは『今やっている撮影は、どや？』や、昔の話などでした。ボクは母親しかい