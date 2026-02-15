2月5日、timelesz初のドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』がファイナルを迎えた。この日は、彼らが新体制で再スタートを切ってから、ちょうど1年という記念すべき日。東京ドームにつめかけた約5万5千人のファンの間にも、幸せなお祝いムードが漂っていた。そんななか1曲目を飾ったのは、8人で初めてリリースした楽曲『Rock this Party』。『Anthem -episode1-』や『人生遊戯』といった「タイ