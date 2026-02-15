◆２、３軍紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）巨人は１５日の宮崎キャンプ第４クール２日目に２、３軍の紅白戦を行う。紅組の先発は３年目の又木鉄平投手。小林誠司捕手とバッテリーを組む。白組の先発は７年目の堀田賢慎投手。ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝は「７番・三塁」、育成３位・松井蓮太朗捕手＝豊橋中央＝は「１０番・ＤＨ」で出場する。スタメンは以下の通り【紅】１