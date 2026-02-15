第２回京都競馬の最終日となる２月１５日の京都１Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、武豊騎手騎乗のガウラディスコ（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父クリソベリル）がゴール前で差し切った。勝ち時計は１分５４秒８（良）。道中は５、６番手を追走。４コーナーで外から進出すると勢いそのままに直線へ。５５６キロの巨漢馬はグングンと加速し、ラスト３ハロン上がり最速３６秒６の脚で鮮やかに差し切っ