日本ハムの有原航平投手（３３）が１５日、沖縄・名護で今キャンプ２度目のブルペン入り。捕手を座らせるのは初めてで、直球とツーシームを合計２５球投じた。体重移動などを確認するため前方からスマホで動画を撮影しながらの投球。「傾斜の確認と、まずは真っすぐをしっかり投げられるかどうか。最初は若干抜けているのとかありましたけど、後半は良かったと思うんで、こっからどんどんペースとか上げていけたらなと思います」