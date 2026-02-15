顔出しNGの敏腕ライターが、注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。15日日曜深夜1：30〜の放送では、ACEesの浮所飛貴が出演し、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！2時間SP』（21日放送後7：00）の人気企画「日本全国道の駅伝」の魅力をたっぷりトーク。また、同企画に出演したAぇ! group末澤誠也らロケの見どころや、自身の活動についても語った。【別カット】アイドル前回！キラキラスマイルのACEes