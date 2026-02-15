トルコにあるスーパーで、爆発が起きる瞬間がカメラにとらえられた。爆発したのは冷蔵棚にあったラジエーターで、店の近くにいたオーナーやその友人のすぐ頭上で爆発が起きていたが、とっさに身を屈め、大事には至らなかった。オーナーの友人は、まるで爆弾のようだったと振り返っている。なぜ？スーパーの冷蔵棚が“爆発”トルコのスーパーで撮影されたのは、突如店内を襲った強い衝撃と爆発の瞬間だ。オーナーの友人は、「何が起