サウジ・プロリーグ第22節、アル・ナスルとアル・ファトフの一戦は2-0でアル・ナスルが制した。この試合で先制点を決めたのは、ここ3試合を欠場していたFWクリスティアーノ・ロナウドだ。18分、サディオ・マネからのクロスをボレーで沈め、スタジアムの観衆を沸かせている。ロナウドは得点後、お馴染みの「シウー」セレブレーションのほか、自分自身を指差し、それからピッチを指差すセレブレーションを見せた。復帰後わずか18分で