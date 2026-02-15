2010年2月24日よりアメリカの航空機メーカー、ボーイングが2026年2月11日、ボーイング787試験機「ZA004」が3日のフライトをもって退役したと発表しました。この機体は、787試験機として最後の機体だったとしています。【動画】えっ…これが「ボーイング787最後の試験機」驚愕の全貌ですZA004は2010年2月24日にボーイングの飛行試験プログラムに参加。16年間で、670回以上の試験飛行、2,250時間以上の飛行時間を達成したとのこ