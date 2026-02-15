きょう午前8時半ごろ、米沢市の寺で雪下ろしをしていた50代の男性が転落する事故がありました。男性は意識があるということです。 警察や消防などによりますと、きょう午前8時半ごろ、米沢市李山の寺で、雪下ろしをしていた男性が転落したと、寺の関係者から119番通報がありました。男性は約5メートルの高さから転落したとみられ、意識はあり、自力で歩くことができるということです。 男性は当時、ヘルメットや命綱などを