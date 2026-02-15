ディアスがWBC参戦を決断した理由を語った(C)Getty Images3年前の“悪夢”に臆することなく、再び大舞台の戦いに臨む。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）プエルトリコ代表のエドウィン・ディアスが、大会出場への意欲を語った。新たにドジャースの一員となった右腕は、すでにスタートしているバッテリー組のキャンプ地で取材に応じ、「（WBC代表入りは）迷いはなかった」などと語ったという。【動画】ただ手を振った