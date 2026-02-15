APA・元谷外志雄さん亡くなる石川県小松市出身で、アパホテルを全国に展開したアパグループの創業者、元谷外志雄さんが11日、亡くなりました。82歳でした。全国規模のホテルチェーンに育てる元谷さんは、アパグループの前身となる会社を1971年に石川県小松市で創業し、注文住宅やマンション分譲、ホテル事業を手掛け、事業を拡大しました。2000年代には独自の開発で、アパグループを日本最大規模の客室数を誇るホテルチェーンに育