巨人は１５日、１軍那覇キャンプに参加しているドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が体調不良のため、同日の広島との練習試合、試合前練習に参加せず宿舎で静養すると発表した。小浜は沖縄・宜野湾市出身。中学時代は宜野湾ポニーズでプレーし、中部商業を経て沖縄電力に進んだ。沖縄凱旋出場は次回以降にお預けとなった。