「日本ハム春季キャンプ」（１５日、名護）斎藤友貴哉投手（３１）が１４日に名護市内の病院で検査を受け、右ヒラメ筋肉離れと診断されたと発表した。ゲーム復帰まで約２週間の見通し。斎藤、細川、今川が２軍国頭キャンプに合流。上川畑が１軍名護キャンプに合流する。