FAカップ4回戦が14日に行われ、EFLリーグ1（3部）のマンスフィールド・タウンがバーンリーに勝利し、FAカップ5回戦に勝ち進んだ。イギリスメディア『BBC』が、決勝点となる直接FK弾を記録したルイス・リードのコメントを伝えている。バーンリーの本拠地『ターフ・ムーア』で行われた一戦は21分、ジョシュ・ローランの得点でホームチームが先制。しかし53分、カイル・ノイルが敵陣の右サイドからクロスを上げると、リース・オー