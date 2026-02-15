ビジュアル系シーンで長年活動するＫＥＮＺＩ（元かまいたち、アンチフェミニズム、ＴＨＥＤＥＡＤＰ☆ＰＳＴＡＲＳなど）が、元バンドマンによる未成年少女へのわいせつ事件について、痛烈な見解を示した。事件は、２０２１年に解散したビジュアル系バンド「午前零時。」の元ボーカル「夊（すい）」こと無職の中野隼斗容疑者（３６）が、２０２５年９月、当時１４歳の女子中学生ファンに対し、ＳＮＳで「顔出しで毎日エ