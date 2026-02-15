１１日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、フリーダンス（ＦＤ）の演技に臨むフランスのロランス・フルニエボードリ（下）、ギヨーム・シゼロン組。総合成績で金メダルを獲得した。 （ミラノ＝新華社記者／李明）【新華社ミラノ2月15日】冬季五輪のフィギュアスケート種目は、他の競技にはない魅力が多く、衣装もその一つと言える。多くの競技種目のウェアは見た目も機能性も似通っているが、フ