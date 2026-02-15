衆院選の長野県内選挙区に初めて候補者を擁立した第３極の３党は明暗が分かれた。衆院選の熱気が冷めやらぬ９日朝、軽井沢町の交差点では、長野３区で落選した参政党の仁科裕貴が道行く車に手を振っていた。仁科は「数週間前までは自分が出馬するなんて全く想像もしていなかったが、有権者に選択肢を示せた」と晴れやかな表情で振り返った。衆院選に向け、１月１３日、党代表の神谷宗幣が政策が近い候補がいない区に擁立する