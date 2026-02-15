親子関係が、お金の問題一つで音を立てて崩れることがあります。特に、親が資産を持っている、あるいは「裕福そうにみえる」場合、成人した子どもからの経済的な依存は、外からはみえない深刻な家庭内トラブルに発展しがちです。本記事では、FPの川淵ゆかり氏のもとへ寄せられた相談事例をもとに、孫への経済援助を巡る、自分の老後を守るための境界線の引き方を考えます。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したもの