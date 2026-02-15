神戸空港が開港から２０年を迎えるのを前に、空港の中をバスでめぐるイベントが開かれました。観光バスに乗り込む人たち。向かった先は飛行機の滑走路です。１４日行われたこのバスツアーは、神戸空港がまもなく開港２０年を迎えるのを前に開かれ、参加した人たちは普段は見ることができない消防設備などを見学しました。「また次も入れる時があったら入りたい」参加者は写真を撮るなどして特別な体験を楽しんでいました