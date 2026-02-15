北海道江別市角山で2026年2月15日未明、2階建ての事務所兼宿舎が燃える火事がありました。15日午前3時ごろ、付近の住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、プレハブの事務所兼宿舎がおよそ80平方メートルにわたって焼けたということです。警察によりますと、出火当時建物内には3人がいて、このうち30代の男性が避難の際に2階の窓から飛び降り