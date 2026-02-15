14日午後、喜界町の交差点で、12歳の男子中学生が運転する自転車が、軽乗用車と出合い頭に衝突する事故があり、男子中学生は意識不明の重体です。事故があったのは喜界町志戸桶の農道の交差点です。警察によりますと14日午後3時45分ごろ、12歳の男子中学生が運転する自転車が、53歳の女性が運転する軽乗用車と出合い頭に衝突しました。男子中学生はヘルメットを着用しておらず、ドクターヘリで奄美市内の病院に運ばれ