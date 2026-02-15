京都府宮津市では熱燗を注いで味わう「徳利いか」づくりが最盛期を迎えています。宮津市の特産品「徳利いか」は、スルメイカからつくられる徳利です。イカの皮や内臓を掃除し、逆さにつるした後、空気を入れて膨らませて５日ほど乾燥させます。空気が乾燥しているこの時期が一番生産に適していて、質もいいといいます。熱燗を注ぐとじわりと染み出すイカの風味を楽しむことができ、使った後は焼いておつまみにすることも