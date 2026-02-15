モデルでフルート奏者のCocomi（24）が15日までに自身のインスタグラムを更新。今年のバレンタインデーを振り返った。「今年のバレンタインは妹とデート」と妹でモデル、女優のKoki,と過ごしたと明かし、緑のカーディガン、紺のタートルニット、黒のミニ丈ボトムスにタイツ、茶色のブーツで屋外で腰かけるショットをアップ。2人がカップを手にしたショットも披露すると、「因みに、右手薬指の指輪は妹とのお揃いです。去年も