お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が１４日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。イメージとは真逆の意外すぎる寝る前のルーティンを告白した。番組冒頭で、宇賀神メグアナウンサーが「ありがとうは求めるものではなく、与え合うものだと思っている加藤浩次の人生最高レストラン」と紹介すると、加藤は「言った覚えはないね！」と思わず苦笑い。島崎和歌子が「ありがとうという言葉に対して思い入れがあるんですか