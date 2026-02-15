2月14日午後、新潟県湯沢町の平標山でバックカントリースキーをしていた60代女性が足を負傷して動けなくなり、夫が警察に救助要請しました。女性は県警ヘリによって救助され、命に別条はありませんでした。救助されたのは、見附市に住む60代女性です。女性は2月14日、夫と湯沢町の平標山でバックカントリースキーをしていたところ足を負傷。動けなくなったことから夫が午後1時前に警察に救助要請しました