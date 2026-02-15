財産開示事件の債務者として裁判所の出頭要請に応じなかった疑いで新潟市東区の男が逮捕されました。民事執行法違反（陳述等拒絶）の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区の代表社員の男(29)です。男は去年8月、新潟地方裁判所から係属中の財産開示事件の債務者として出頭するよう呼び出しを受けていましたが、正当な理由なく財産開示期日に出頭しなかった疑いがもたれています。警察の調べに対し、男は「一括返済する金がなかったの