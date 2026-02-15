【モデルプレス＝2026/02/15】TTHE RAMPAGEの藤原樹が2月14日14日、自身のInstagramを更新。メンバーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに訪れたことを明かした。【写真】「男子校かな？」LDHメンバー6人でユニバ降臨◆藤原樹・陣・吉野北人・浦川翔平・神谷健太・武知海青でユニバ満喫2月14日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてアーティストが特別ライブを行う「ユニ春！ライブ 2026」に出演したTHE RAMPAGE。これを受け、