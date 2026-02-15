【モデルプレス＝2026/02/15】女優の大友花恋が、13日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。高校時代同じ寮に住んでいた人気女優との秘話を明かした。【写真】大友花恋と「同じ寮で一緒に住んでいた」朝ドラ出演美人女優◆大友花恋、高校時代福原遥と同じ寮だった芸能界の交友関係について聞かれた大友は「同じ事務所で言ったら福原遥ちゃんが、高校生の間、同じ寮で一緒に住んでいた」とコメント。「