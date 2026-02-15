日本の社会保障制度には、数多くの綻（ほころ）びがある。その綻びは、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を営めない状況、すなわち、肉体的には死んでいないけれども、何らかの意味で「生きていけない」人々のいる状況を生み出す。 2014年に設立された「つくろい東京ファンド」は、現在、「制度のはざまにある日本人・外国人の住まいと健康を支えたい！」というテーマでクラウドファンディングを行っている。制度