何気ない習慣の見直しで乱視は改善できる 「乱視」にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「角膜乱視」です。目の表面にある角膜は本来、球面に近い均一なカーブを描いています。しかし、その一部がゆがむと、目から入った光が網膜上で一点に集まらず、物が二重に見えたり、ぶれて見えたりするのです。 乱視になる原因は日常生活に潜んでいます。例えば、まぶたによる圧迫、横になってスマホを見るなどの姿勢の