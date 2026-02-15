「死んだらどうなるか」から文化や宗教が生まれた “死の自覚”は人間特有のもの どんな生き物にも死は訪れます。しかし、自分の死を想像し、死を「概念」として理解できるのは人間だけです。ほかの動物も仲間の死に反応しますが、それが永遠の別れであることを理解しているわけではありません。死を抽象的にとらえ、意味を考えようとする力――それが人間の知性の出発点でした。 人は死を恐れ、その恐怖を和らげ