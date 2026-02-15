JR西日本 JR西日本によりますと15日午前6時34分ごろ倉敷市四十瀬のJR山陽線の倉敷駅と西阿知駅間の踏切で岡山駅発糸崎行きの下り普通列車が人と接触しました。 この事故で倉敷駅から金光駅間で列車の運転を見合わせていましたが午前8時13分運転を再開しました。 岡山駅から福山駅間、糸崎駅から三原駅間で列車10本が運休し5本に遅れが出、約3200人に影響が出たということです。