日本ハムの有原航平投手が15日、沖縄・名護の春季キャンプで2度目のブルペン投球を行った。動画撮影をしながら、初めて捕手を座らせて20球。球種は直球が中心だった。「まずは、真っすぐをしっかり投げられるか。最初はちょっと抜けているのと引っかかっているのがありましたけど、後半はよかった。ここからどんどんペースを上げていきたい」ソフトバンクから、今季6年ぶりに古巣復帰した有原は、3月31日の本拠地開幕となる