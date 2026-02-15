メ〜テレ・テレビ朝日系全国ネット番組『買い主が見てみたい』が、きょう15日午後1時55分〜3時20分に放送される。【写真】リアルすぎる…犬の着ぐるみ世の中には「え!?これ誰が買うんだろう？」と驚く商品がたくさんあるが、その「買い主」を直撃するバラエティー。チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務め、ゲストに高島礼子と柏木由紀を迎える。今回の出演者4人（チョコレートプラネット、高島、柏木）が、