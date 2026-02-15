[2.14 ブンデスリーガ第22節 フランクフルト 3-0 ボルシアMG]ブンデスリーガ第22節が14日に行われ、8位フランクフルトはホームで12位ボルシアMGに3-0で勝利した。フランクフルトではMF堂安律が先発フル出場。ベンチ入りしたDF小杉啓太に出番はなかった。ボルシアMGではDF高井幸大が90分間プレー。ベンチスタートのFW町野修斗はハーフタイム明けから途中出場した。フランクフルトは前半24分、DFナサニエル・ブラウンとMFジャン