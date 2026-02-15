[故障者情報]RB大宮アルディージャは15日、DF尾崎優成が左大腿二頭筋肉離れと、FW磯崎麻玖は右大腿二頭筋肉離れと診断されたことを発表した。それぞれ受傷日や全治期間は公表していない。尾崎は今季ヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍加入した22歳。磯崎は高卒2年目で、昨季は股関節唇損傷の影響もあって公式戦の出場はなかった。