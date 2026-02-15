[2.14 J1百年構想EAST第2節 町田 2-2(PK4-2) 水戸 Gスタ]J1の舞台で真価を発揮してみせた。水戸ホーリーホックのMF仙波大志は開幕節の途中出場から、今節は今シーズン初先発。1-0で迎えた前半42分にはチームに勢いを与える同点ゴールも挙げた。前節の東京ヴェルディ戦では途中出場からチームに勢いを与えた。今節でスタメン入りすると、MF大崎航詩との2ボランチで中盤のバランスを取りながら、攻撃のタクトを振る。「(樹森大介