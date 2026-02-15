◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）山崎伊織投手が球場横のステージで行われた日本介助犬協会のイベントに登場しました。山崎投手は介助犬の認知度を上げるための活動を菅野智之投手から引き継ぎました。介助犬は手や足の不自由な人の手助けをする、特別な訓練を積んだ犬で、落ちた物を拾ったり、車いすをけん引したり、ドアを開けたりと、日常生活に欠かせない存在となっています。公共施設や、公共