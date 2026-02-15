フィギュアスケート女子シングルに挑む中井亜美選手が14日、インタビューに応じ、五輪の舞台への思いを語りました。団体では2大会連続となる銀メダルを獲得した日本。13日に行われた男子シングルフリーでは、佐藤駿選手が銅メダル。さらに鍵山優真選手は前回大会に続く2大会連続の銀メダルを手にしました。日本代表の活躍に、中井選手は「やっぱり大舞台でみなさんすごくいい演技をしているのを日本で見たり、今回も見ることができ