爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」の太田光代社長が１４日、Ｘに、保団連（全国保険医団体連合会）が求める署名活動に「署名しました」と投稿した。保団連は「第２次高市内閣が発足する２月１９日（木）に厚労省に提出します。さらなるご協力をお願いします」「＃高額療養費の限度引き上げを撤回してください」と求めている。政府は医療保険制度改革を検討しており、医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」の