元フィギュアスケート選手の村主章枝（45）の最新ショットに反響が寄せられている。【映像】映画プロデューサーの村主章枝村主は2006年、トリノオリンピックで4位入賞を果たし、2014年に現役を引退した。2019年からはアメリカで映画プロデューサーとして活動。きっかけは、アイスショーをやるために映像チームを集めていたものの中止となってしまったからだという。2026年2月13日にはフジテレビ系バラエティー番組で、フィギ