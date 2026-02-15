福岡市を拠点に活動するHKT48は2026年2月11日、4期生の地頭江音々（ぢとうえ・ねね）さん（25）の卒業コンサートを開いた。地頭江さんの卒業発表後、グループは劇場公演が開催できなくなるなど厳しい環境に置かれ、「新しい心のしこりが一つ一つ増えているような感覚」を抱いたという。だが、コンサートでファンからの気持ちが届いて「ようやく、心から悔いがないなと思いました」。涙を浮かべながらファンやメンバーへの感謝を伝