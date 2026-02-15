ミラノ・コルティナ五輪は１５日、第１０日の競技が行われる。フリースタイルスキーの新種目、１対１で競うデュアルモーグルの男子で、モーグル銅の堀島行真（トヨタ自動車）が金メダルを狙う。日本勢は島川拓也（日本仮設）、西沢岳人（チームリステル）、藤木豪心（イマトク）の４人が出場する。（日本時間１５日午後６時２５分〜ＮＨＫ総合）カーリング女子１次リーグで、日本は韓国と対戦する。フォルティウスは１４日の