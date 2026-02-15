今シーズンもトレンド継続中のワイドパンツ。穿きたいけれどダボっと感が苦手で、コーデに取り入れるのを躊躇しているミドル世代へ。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、きちんと見えを狙えるワイドパンツをご紹介します。ゆるっとシルエットなのに上品に穿けるワイドパンツは、プライベートだけじゃなく、お仕事やセレモニーシーンにも活躍しそうです。 ダボっと感が苦手